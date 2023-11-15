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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية إسبانيا سابقا: رئيس COP28 يبذل جهدا لتقليل انبعاثات شركات النفط

رئيس COP28
رئيس COP28

أشادت آنا بالاسيو، وزيرة الخارجية الإسبانية سابقا، بدور دولة الإمارات في خفض الانبعاثات المؤدية إلى الاحتباس الحراري.

وأوضحت أن الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28) سلطان الجابر، يبذل جهدا كبيرا لحث شركات النفط الحكومية الكبرى على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة"، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التحالف العالمي لإزالة الكربون.

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جهود خفض الانبعاثات

وقالت بالاسيو في مقال بموقع "بروجكت سينديكيت" المتخصص في التحليلات، إن دولة الإمارات "تستخدم مكانتها كواحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، لإقناع نظيراتها من البلدان الغنية بالنفط بتسريع جهود خفض الانبعاثات".

واعتبرت أن "التخلص التدريجي من الوقود الحفري أمر لا مفر منه، كما قال الجابر نفسه".

وبينت بالاسيو في مقالها ، تفاؤلها بأن "الشركات ذات الوزن الثقيل ستتدفق على مؤتمر الأطراف (COP28)"، من أجل "تغطية التكاليف الهائلة للعمل المناخي".

وأضافت أن “وكالة الطاقة الدولية تراهن على أن النمو الاقتصادي في الصين، الدولة الملوثة الأضخم على مستوى العالم، سوف يتباطأ بالقدر الكافي لإحداث انخفاض كبير في الطلب على الطاقة”.

COP28 الانبعاثات خفض الانبعاثات

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