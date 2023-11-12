صبحي يشهد ختام النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام فعاليات نموذج محاكاة قمة المناخ Cop28 والذي تنظمه الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 Presidency، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والأستاذ الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي استمر لمدة ثلاث أيام، في الفترة من 9 وحتى 11نوفمبر الجاري، بمشاركة 130 طالبًا من 32 دولة حول العالم، وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

في كلمته وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، مشيدا بالجامعة البريطانية ودورها الفعال في تنظيم مشروعات مثل "ماراثون من أجل المناخ" ونموذج محاكاة قمة المناخ في دورتين COP27 و COP28. حيث ان هذه المبادرات تساهم في تعزيز الوعي والحوار حول قضية تغير المناخ وتوفير منصات للتعلم والتفاعل.



وأضاف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه علي الرغم من ان الظروف الحالية التى تمر بها مصر دقيقة للغاية وتحمل معها تحديات جسيمة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي إلا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تدرك فى ذات الوقت يقينا أن مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات والطموحات لا يمكن أن يتم إلا من سواعد الشباب وارتكازا على أفكارهم واسهاماتهم فى مختلف المجالات.

واكد أن وزارة الشباب والرياضة لم تألو جهدا في دعم وتدشين الأنشطة التوعوية للتصدي لقضية تغير المناخ إدراكا من أنها واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، ونحن ملتزمون بالعمل معاً للتصدي لها والمساهمة في الحفاظ على بيئتنا ومستقبلنا.

وأشار إلى أن الإنجاز الكبير غير المسبوق في ملف الشباب في ظل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 وهو؛ اختيار أول مبعوث للشباب في القمة، إطلاق أول منتدى شبابي يقوده الشباب بالمؤتمر بناء علي برنامج عمل جلاسكو بيوم الشباب والاجيال المستقبلية بالمؤتمر والذي جمع الشباب بصناع السياسات والمفاوضين لأول مره بالاضافة الي تأسيس جناح الأطفال والشباب لأول مرة بالمؤتمر.

وأضاف أنه أيضا تم تقديم أول مرة إقامة مخفضة للمندوبين الشباب بعدد 300 فرصة للشباب من الدول النامية وكانت ايضا المرة الاولي التي تم فيها مشاركة الاطفال في فعاليات الـ COP الرسمية.

واسترسل انه ​تم ذكر الشباب بعدد 11 مره في خطة شرم الشيخ التنفيذية للمناخ وتم تشكيل وحدة تنفيذية للشباب لقمة المناخ للمرة الاولي من فريق عمل مكون من 30 شاب وفتاة بالإضافة الي تقديم دعم غير مسبوق من الحكومة المصرية لتنفيذ مؤتمر الشباب باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COY17 .



كما أكد وزير الشباب والرياضة أهمية مشاركة الشباب في مختلف مسارات التنمية الشاملة وانه يتم الاخذ بعين التقدير والاعتبار صوتهم وآرائهم والعمل على تمكين الشباب وتوفير المنصات لهم للتعبير عن أفكارهم ومشاركة آرائهم.

وشدد د. اشرف صبحي ان الوزارة عملت علي مستوي وطني بشمل مكثف للتدريب وتأهيل ورفع الوعي وتعزيز المشاركة الشبابية ومنها: إطلاق مبادرة EGYouth4climate والمتضمنة جولات كرفان المناخ السنوية بالمحافظات المصرية وكذلك الأنشطة والفعاليات في 32 مركز شباب علي مستوي الجمهورية، تنظيم المؤتمر المحلي للشباب المعتمد من دائرة الشباب باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ للعام الثان وانا الان بصدد الإعلان عن إطلاق اللجنة الاستشارية الوطنية للشباب والمناخ والتي تهدف الي سماع أصوات الشباب المصري ومساهمة الشباب في وضع السياسات والخطط العامة والمبادرات الوطنية والمشاركة الدولية بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الخارجية.



واختتم كلمته بان دور الشباب يبقي أكثر تأثير في مواجهة تأثير التغيرات المناخية لذا، تعمل الوزارة على تعزيز الوعي وتوفير المعلومات اللازمة لهم لفهم التحديات التي تنتج عن تغير المناخ وكيفية التأقلم معها والتحرك نحو مستقبل مستدام، لذلك فان هذا العام سوف يشهد حدثاً استثنائياً للشباب وهو أنه للمرة الاولي في تاريخ مصر سوف يشارك 9 مفاوضين شباب تحت سن الـ 25 من خلال وزارة الشباب والرياضة في وفد مفاوضات رسمي مصري تقوده وزارة الخارجية وذلك في مؤتمر COP28 بدولة الامارات.

وشهدت فعاليات الختام، إعلان أبرز التوصيات التي توصلوا إليها خلال فعاليات النموذج بهدف الوصول إلى مقترحات وحلول تنموية للتصدي لقضية تغير المناخ، والمقرر عرضها في مؤتمر قمة المناخ الفعلي COP28، في الامارات.