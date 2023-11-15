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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس COP28: التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه

رئيس COP28: التخفيض
رئيس COP28: التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه

نشرت مجلة التايم الأمريكية تقريرا حول مؤتمر COP28 بعنوان: “ماذا يحدث عندما تضع مسؤولاً تنفيذيًا للوقود الأحفوري مسؤولاً عن حل تغير المناخ”.

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وأجرت المجلة مقابلة مع سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، والذي ينعقد في ختام العام الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث يطالب الإجماع العلمي بخفض استخدام الوقود الأحفوري الآن، وفي الوقت نفسه، تستمر الأموال في التدفق إلى الوقود الأحفوري؛ وتم استثمار أكثر من تريليون دولار من التمويل الجديد هذا العام وحده، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وتابعت المجلة إن الجابر، بصفته رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وواحدة من أكبر شركات الوقود الأحفوري في العالم، مكلف بالتوفيق بين هذه الحقائق.

نظام الطاقة الحالي

وقال الرئيس المعين لمؤتمر COP28 في اللقاء: "إن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه، إنه ضروري علينا أن نقبل ذلك." وفي الوقت نفسه، إن العالم ليس مستعداً للتخلص تماماً من النفط والغاز، نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين لا يمكننا فصل العالم عن نظام الطاقة الحالي قبل أن نبني نظام طاقة جديد".

وجه الجابر دعوة إلى شركات النفط والغاز وأعطى الأولوية للحلول المناخية في القطاع الخاص، ، ومن وجهة نظر الجابر، فإن نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ناهيك عن الجهود الأوسع لمكافحة تغير المناخ، يعتمد إلى حد كبير على احتضان القطاع الخاص وتغيير ظروف السوق كما هو الحال في المفاوضات المتزعزعة.

ويقول الجابر: "سيكون هناك تحول نموذجي". "يجب أن تُستكمل العملية السياسية بشكل جيد برأس المال الخاص وعقلية الأعمال."

ويصف الجابر نهجه بأنه “واقعي” هناك طلب مرتفع على النفط، وحتى في ظل السيناريوهات الأكثر عدوانية لإزالة الكربون، سنظل في حاجة إلى بعض العرض بحلول منتصف القرن، ويرى أنه من الأفضل أن يحتوي أي زيت نستخدمه على أقل محتوى متاح من الكربون.

وتابع التقرير :"إن واقع صناعة النفط المزدهرة في هذا المنعطف الحرج دفع حركة المناخ إلى البحث عن استراتيجيات جديدة لإزالة الكربون، ويبدو أن مفاوضي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) يتفقون حتى الآن على جزء واحد من هذا السؤال: لقد وجدوا أرضية مشتركة مع الالتزام بزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعافها، لكن المحادثات حول التوصل إلى اتفاق يقضي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لم تجد إجماعا مماثلا".

COP28 تغير المناخ” الوقود الاحفوري شركات النفط والغاز نظام الطاقة الحالي

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