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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

أعراض متلازمة القولون
أعراض متلازمة القولون العصبي

تعد متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، ويُعرَفان معًا باسم السبيل المَعدي المَعوي. 

 

أعراض متلازمة القولون العصبي

 

وتشمل أعراض متلازمة القولون العصبي تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات وإسهال أو إمساك أو كليهما، و تحتاج متلازمة القولون المتهيج لعلاج طويل المدى، حيث إنها حالة مرَضية مزمنة.

 

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وتظهر أعراض شديدة على عدد قليل فقط من المصابين بمتلازمة القولون العصبي، ويتمكن البعض من السيطرة على الأعراض من خلال الالتزام بنظام غذائي ونمط حياة متوازن، وتجنُّب التعرض للتوتر. 

 

ويمكن علاج الأعراض الأكثر شدة عن طريق الأدوية والاستشارة الطبية؛ حيث لا تُغيِّر متلازمة القولون العصبي من طبيعة أنسجة الأمعاء، ولا تزيد من احتمال إصابتك بسرطان القولون والمستقيم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

 

وتتباين أعراض متلازمة القولون العصبي من شخص لآخر، ولكنها تستمر عادةً لفترة طويلة، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي لمتلازمة القولون العصبي، وتشمل :

_ ألم البطن أو تقلصات أو انتفاخ متعلق بالتبرّز.

_ تغيرات في شكل التبرّز.

_ تغيرات في عدد مرات التبرّز.

_ الإحساس بالتبرُّز غير الكامل.

_ تزايد الغازات.

_ وجود مخاط في البراز.

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