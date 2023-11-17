بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تتألق على كورنيش النيل

شاركت المطربة شمس الكويتية صورا جديدة من على كورنيش النيل خلال بمصر، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة وغير متكلفة.

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

ظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي بنطال رياضي واسع باللون وعليه تيشيرت بالون بنصف كمباللون البني في الابيض، وأختارت عليه جاكيت بأكمام طويلة باللون الابيض.

واختارت شمس الكويتية ترك خصلات شعرها بتسريحة انسيابية ناعمة .

وضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الآي شادو والآي لاينر والماسكر، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

تزينت شمس الكويتية، بمجموعة من المجوهرات، فاختارت قرطين وقلادة وأسورة وخواتم باللون الذهبي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

شمس الكويتية

شمس الكويتية