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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورا جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” من دبي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال

 

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي فستان طويل باللون الأسود بتسميم الكب، وبقطعة لامعة من الجزء العلوى من الفستان، وأختارت عليه حذاء باللون الأسود .

 

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وتركت أنابيلا هلال خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة.

 

وأكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

 

واختارت أنابيلا إكسسوارات رقيقة تتناسب مع إطلالتها، فقد اكتفت بإرتداء قرطين وخواتم  من الألماس وساعة يد باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا أنابيلا هلال إطلالة أنابيلا هلال تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال

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