بتسريحة شعر خلابة.. ديميت أوزديمير تستعرض جمالها على إنستجرام

شاركت الفنانة ديميت أوزديمير صورا جديدا مع متابعيها على حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة.

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

وظهرت ديميت أوزدمير وهي ترتدي توب باللون الفضي، واختارت عليه جاكيت من الجلد باللون الأسود وبأكمام طويلة.

وتركت ديميت أوزديمير خصلات شعرها منسدلة على كتفيها وظهرها، بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة.

وأكملت ديميت أوزديمير في وضع المكياج، حيث اختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع الكحل والماسكرا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف ديميت في ارتداء الإكسسوارات، فاختارت قرطين بشكل دائري باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ديميت أوزديمير

ديميت أوزديمير