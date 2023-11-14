بالأحمر.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بإلاطلالة من دبي

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من خلال تواجدها في دبي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال



وظهرت أنابيلا هلال، بتوب باللون الأحمر وبتصميم مميز للغاية من المنتصف ومزين بفيونكات وفتحتات من منطقة الصدر، واختارت عليه جيب طويل من الجينز وبفتحة من الساقين.

واختارت أنابيلا هلال ترك خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها بتسريحة ويفي إنسابية وناعمة.

واكملت انابيلا هلال إطلالتها بالإعتماد على الالوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.



واختارت انابيلا اكسسورات رقيقة تتناسب مع إطلالتها، فقد اكتفت قرطين وخواتم واسورة كبيرة باللون الذهبي وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال