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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر يتجاوز ربع مليون جنيه.. فستان أنغام يخطف الأنظار في حفل دبي

أنغام
أنغام

شاركت  النجمة أنغام مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل بدبي، والذي تم تأجيله بسبب الحرب في غزة، وقد ظهرت بالحفل بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

سعر فستان أنغام في حفلها بدبي

 

واختارت أنغام ارتداء فستان كب وطويل بلون المينت جرين والمطرز  بالكامل باللون الفضي، وبذيل طويل من الجانبين والخلف.

 

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وكان فستان أنغام من تصميم طوني ورد لمجموعة أزباء الخريف والشتاء 2023، ووصل سعره إلى 9600 دولار، أي ما يعادل إلى 300 ألف جنيه مصري.

 

وقامت انغام بعمل تعديل على التصميم الأصلي للفستان وغلق فتحة الساقين، لتجعله اكثر إحتشاما.

 

وتركت أنغام خصلات شعرها منسدلة عبر ظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة، وهو ما نناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأختارت أنغام بعض اللمسات النلعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل والماسكرا، والآي لاينر والآي شاد بالأولان الترابية.

 

وتزينت أنغام بمجموعة من المجوهرات، فأختارت قرطين واسورة من الألماس، وهو ما أبرز من رقة وأناقة إطلالتها.

أنغام
أنغام
أنغام
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