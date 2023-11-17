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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باللون الأحمر.. هاندا أرتشيل تبرز أنوثتها بـ لوك لافت  

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، متابعيها، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة لافتة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

 


وتألقت هاندا أرتشيل في الصور بفستان طويل من الستان باللون الأحمر، وبكم واحد طويل، وبفتحة من منطقة الخصر، مزودة بشراشيب بنفس لون الفستان.

 

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وجمعت هاندا أرتشيل خصلات شعرها إلى الوراء، بتسريحة انسيابية ناعمة.

 

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري للشفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والكحل الاسود لتبرز من جمال عينيها .

 

ولم تتكلف هاندا أرتشيل إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين وخاتما بسيطا من الذهب.

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
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