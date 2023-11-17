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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات اليورو.. إنجلترا تهزم مالطا بهدفين دون رد

منتخب انجلترا
منتخب انجلترا

حقق منتخب إنجلترا فوزا سهلا على نظيره منتخب مالطا، بهدفين دون رد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وجاء هدفي المنتخب الإنجليزي عن طريق لاعب مالطا، إنريكو بيبي، بالتسجيل في مرماه بالخطأ في الدقيقة 8 من عمر المباراة، وفي الشوط الثاني ضاعف هاري كين النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

واستضاف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم نظيره منتخب مالطا، وذلك في مباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية العام المقبل والتي تعرف بين الجماهير باسم تصفيات يورو 2024، على ملعب ويمبلي.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وتأهل منتخب إنجلترا بشكل نهائي إلى بطولة أمم أوروبا 2024، حيث يحتل ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات اليورو برصيد 16 نقطة من أصل 6 لقاءات، فيما يأتي منتخب مالطا في المركز الخامس والأخير دون تحقيق أي نقاط حتى الآن.

منتخب إنجلترا منتخب مالطا انجلترا مالطا بطولة يورو 2024 المنتخب الإنجليزي هاري كين

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