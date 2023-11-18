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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض لا تشعرين بها في بداية الإصابة.. احذري سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم هو نوع  شهير يصيب النساء. قد لا تظهر أعراض سرطان عنق الرحم في المراحل المبكرة ، ولذلك يُعتبر "قاتلًا صامتًا"، ويُنصح بإجراء فحص منتظم للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. إليك بعض أعراض سرطان عنق الرحم التي يجب أخذها بعين الاعتبار والتوجه للطبيب عند ظهورها بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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أعراض سرطان عنق الرحم

نزيف غير طبيعي: قد يشمل النزيف الدم المختلط بالمخاط، وقد يحدث بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث، أو بعد الجماع، أو بعد تناول أدوية الهرمونات.

نزيف بعد انقطاع الطمث: إذا كنت قد انقطعت عن الطمث لفترة، وظهر نزيف مهبلي غير طبيعي بعد ذلك، فيجب استشارة الطبيب.

ألم الحوض: قد يشعر بوجود ألم في منطقة الحوض أو الظهر السفلي، وقد يصاحبه آلام في الساقين.

تغيرات في التبول: قد تلاحظ تغيرًا في نمط التبول، مثل صعوبة التبول أو التبول المتكرر أو الشعور بالألم أثناء التبول.

تغيرات في الوزن والشهية: قد تشعر بفقدان الوزن غير المبرر، فقدان شهية أو شعور بالشبع السريع.

إفرازات مهبلية غير طبيعية: قد يحدث تغير في الإفرازات المهبلية، مثل زيادة الكمية أو التغير في اللون أو الرائحة.

من الجدير بالذكر أن هذه الأعراض قد تكون مشتركة مع حالات أخرى غير خطيرة، ولكن إذا استمرت أو تفاقمت، فيُفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة.

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