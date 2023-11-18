فيه أحسن منه..حسام حسن يعلق على صفقة الأهلي مع عمر كمال

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات الاعب حسام حسن بشأن صفقة الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال حسام حسن :"فيه أحسن منه.. الأهلي لا يحتاج عمر كمال عبد الواحد".

وأكمل :"لعبتك باك وطلعت تشتكي ودلوقتي بتلعب باك.. ما تقولى رايك ايه".

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، أصبح أهلاويًا بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على “فيس بوك”: “عمر كمال عبد الواحد في الأهلي نهائيا نظير 8 مليون جنيه وإعارة كريم نيدڤيد”.

واستقرت إدارة مودرن فيوتشر على رحيل عمر كمال عبد الواحد خلال الميركاتو الشتوي المقبل؛ لتحقيق استفادة مالية، خاصة وأن اللاعب عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الكروي الجاري.