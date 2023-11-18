تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات اللاعب حسام حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال حسام حسن:" فيتوريا اخطأ في التعامل مع نجوم بحجم لاعبي المنتخب الثلاثة".

فاجأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، باستبعاد الثلاثي: إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر، عقب المواجهة التي حقق فيها المنتخب الوطني فوزًا ساحقًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في ليلة شهدت تألق نجم ليفربول وقائد الفراعنة محمد صلاح بتسجيله سوبر هاتريك، وأضاف مصطفى محمد الخامس، ثم أتمها محمود تريزيجيه بالهدف السادس.

رغم الفوز الكبير، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب مواجهة جيبوتي، قرارا باستبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، بناءً على رغبة من فيتوريا؛ بعد علمه بعدم استكمال الثلاثي الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، مما أشعل غضب المدير الفني البرتغالي ليقرر مغادرة الثلاثي لمعسكر الفريق.

وأكد مصدر، أن بعضا من لاعبي المنتخب الكبار تدخلوا لاحتواء الأزمة، لكن رفض فيتوريا أي محاولات للعدول عن قراره، خاصة بعد علمه باستهتار الثلاثي، ووصلات الهزار بينهم قبل المباراة، ورفضهم إجراء المران؛ بسبب غضبهم من عدم المشاركة خلال المباراة.

ويدرس حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعبين الثلاثة بجانب استبعادهم؛ تأييدًا ودعمًا لقرار فيتوريا، ولإيصال رسالة لأي لاعب لن يلتزم بقرارات المدير الفني للمنتخب.