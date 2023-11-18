موجودة في البيت| تناول هذه الأطعمة يعالج أنخفاض مستويات الهيموجلوبين

الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ويلعب دورًا مهمًا في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، لتصنيع الهيموجلوبين، تحتاج الخلايا إلى الحديد لبناء مكون يسمى الهيم، إذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي أو كان جسمك غير قادر على امتصاص الحديد بشكل صحيح، فلن يتمكن الجسم من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو تفتقر الخلايا إلى الهيموجلوبين.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الهيموجلوبين إلى فقر الدم، مما يسبب التعب والضعف ومشاكل صحية أخرى، من المهم استشارة الطبيب إذا كان لديك مستويات منخفضة من الهيموجلوبين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد دمج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي على زيادة مستويات الهيموجلوبين لديك.

-بذور اليف

تعتبر بذور أليف، المعروفة أيضًا باسم بذور رشاد الحديقة أو بذور الحليم، مصدرًا غذائيًا قويًا عندما يتعلق الأمر بمحتوى الحديد، تعتبر هذه البذور الصغيرة مصدرًا غنيًا للحديد غير الهيم، وهو الشكل النباتي للحديد، تحتوي بذور اليف على ما يقرب من 11 ملجم من الحديد لكل 100 جرام، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظامك الغذائي لتعزيز مستويات الهيموجلوبين. بالإضافة إلى الحديد، تمتلئ بذور الحية بالعناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم وحمض الفوليك وفيتامين C، ومن المعروف أن حمض الفوليك يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، بينما يعزز فيتامين C امتصاص الحديد، يمكنك دمج بذور الحية في نظامك الغذائي عن طريق رشها على السلطات أو الزبادي أو الحبوب أو عن طريق استخدامها في العصائر.

-الرمان​

الرمان هو فاكهة لذيذة ليست غنية بالنكهة فحسب، بل غنية بالحديد أيضًا. يلعب محتوى فيتامين C الموجود في الرمان دورًا مهمًا في تعزيز امتصاص الحديد، يمكن أن يكون استهلاك بذور الرمان أو شرب عصير الرمان الطازج طريقة لذيذة لرفع مستويات الهيموجلوبين لديك. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الرمان مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المختلفة.

-​سبانخ​

السبانخ هو طعام كلاسيكي غني بالحديد وعنصر أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية، تحتوي السبانخ أيضًا على عناصر غذائية أساسية مثل حمض الفوليك، وهو أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وفيتامين C لتحسين امتصاص الحديد.

-بيض

يعد البيض مصدرًا متعدد الاستخدامات ومتاحًا بسهولة لحديد الهيم، الموجود في المنتجات الحيوانية ويمتصه الجسم بسهولة، تحتوي بيضة واحدة كبيرة مسلوقة على حوالي 1 ملغ من الحديد، يمكن تحضير البيض بعدة طرق لذيذة، بدءًا من البيض المخفوق والمسلوق وحتى المقلي.

-البرتقال والليمون​

في حين أن البرتقال والليمون ليسا مصادر غنية بالحديد، إلا أنهما يلعبان دورًا حيويًا في تحسين امتصاص الحديد، هذه الحمضيات مليئة بفيتامين C، الذي يعزز امتصاص الحديد غير الهيم من المصادر النباتية، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مع الأطعمة الغنية بالحديد في تحسين كمية الحديد التي تتناولها.

المصدر: timesofindia.