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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

البيض أم المكسرات...
البيض أم المكسرات... ما هو الأفضل لتناول وجبة الإفطار

يبحث الكثير من الأشخاص عن اختيارات الإفطار الصحي الذي يساعدهم في الحصول على قيمة غذائية عالية ويساعد في الحصول على قوام رشيق دون زيادة وزن أيضا، حيث يحتار البعض حول تناول البيض أم المكسرات في الإفطار، لذا نكشف لكم من خلال السطور التالية فوائد كل منهما.

المكسرات، بما في ذلك اللوز والجوز والفستق وغيرها، غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، وتوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين E والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، مما يساهم في الصحة العامة، وبالمقارنة يقدم البيض البروتين والفيتامينات (أ، د، ب12) والمعادن الأخرى. ومع ذلك، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن المكسرات تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية الضرورية لمختلف وظائف الجسم.

الأطعمة ذات الأصل الحيواني مقابل الأطعمة النباتية

في دراسة بعنوان "استبدال الأطعمة الحيوانية بالأطعمة النباتية على صحة القلب والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب: مراجعة منهجية وتحليل تلوي للدراسات المستقبلية" المنشورة في مجلة BMC Medicine، اكتشف الباحثون أن "التحول من ترتبط الأطعمة الحيوانية (مثل اللحوم الحمراء والمصنعة والبيض ومنتجات الألبان والدواجن والزبدة) والأطعمة النباتية (مثل المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون) بشكل مفيد بصحة القلب والتمثيل الغذائي والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. .
 

علاوة على ذلك، ذكرت الدراسة أيضًا أنه "كان هناك يقين معتدل من الأدلة على أن استبدال بيضة واحدة يوميًا بالمكسرات (25 جرامًا يوميًا) كان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات بسبب الأمراض القلبية الوعائية".

- النظام الغذائي ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية

ووجد البحث أن الأشخاص الذين تمكنوا من مبادلة حوالي 50 جرامًا من اللحوم المصنعة بكمية مساوية من البقوليات (الفاصوليا أو البقول أو ما شابه ذلك) خفضوا خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية بنسبة 23٪. علاوة على ذلك، انخفض الخطر بنسبة 27% إذا تناولوا 28-50 جرامًا من المكسرات بدلاً من اللحوم.

 

 ما الذي يجعل المكسرات أفضل؟

بالمقارنة مع البيض، تعد المكسرات مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، مما يساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي، يساعد محتوى الألياف في المكسرات في الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم ويساهم في الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد في إدارة الوزن، على العكس من ذلك، في حين أن البيض يقدم كمية صغيرة من الألياف، فإن المكسرات تتفوق عليها بشكل كبير في هذا الجانب.
ومع ذلك، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل، "يحذر المؤلفون من أن هذا يعتمد فقط على نتائج دراسة واحدة".

مع تحرك العالم نحو أسلوب حياة نباتي أكثر صديقًا للنباتات، يمكن أن تساعدك المكسرات والبذور والعدس على تبني طرق وممارسات معيشية مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للأشخاص النباتيين، تأتي هذه الدراسة كدليل ممتاز على أنه ليس من الضروري أن يكون الشخص غير نباتي لإكمال متطلباته الغذائية. في الواقع، أصبح استهلاك الخيارات النباتية مفيدًا بشكل متزايد وشاملًا للجسم والعقل.
ولكن مرة أخرى، في نهاية المطاف، الأمر متروك تمامًا للأشخاص الذين يشعرون براحة أكبر معه! جميع الأجسام مختلفة، وكذلك الطريقة التي تتفاعل بها مع الأطعمة، قد يشعر بعض الأشخاص بمزيد من الخمول عند تناول اللحوم، بينما بالنسبة للآخرين، قد يكون مصدرًا مثاليًا للطاقة. وبالتالي، من المهم الاستماع إلى جسدك والقيام بما يناسبك.

المصدر: timesofindia.

الافطار المكسرات البيض الأطعمة النباتية صحة القلب الأوعية الدموية امراض القلب البقوليات

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