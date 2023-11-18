198 شاحنة.. مدبولي يتفقد قافلة تحيا مصر لإغاثة أهالي غزة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الشاملة لإغاثة أهل غزة .

نتشارك من أجل الإنسانية

واستمع مدبولي لشرح حول ما تتضمنه قافلة شاحنات تحيا مصر التي ستنطلق تحت شعار “نتشارك من أجل الإنسانية” وتتضمن ما يقرب من 198 شاحنة محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعم "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.



كما تحتوي القافلة على أدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل وحفاضات كبار السن.