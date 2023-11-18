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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال: إمام عاشور لم يقدم إضافة للأهلي ويجب إبعاده عن المنتخب

صدى البلد

علق رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، علي قرار فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بإستبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من مباراة سيراليون.

وأضاف عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية: "المدير الفني لمنتخب مصر سيضم امام عاشور تحديدا خلال المعسكرات القادمة بسبب الضغوطات التي سيتعرض لها، متابعا:" في رأي يجب إبعاد الثلاثي لمدة طويلة حتي  يعرفوا قيمة تيشرت المنتخب المصري.

وأوضح عبد العال: "الأهلي قبل إمام عاشور حقق 5 بطولات مختلفة وبعد إنضمام عاشور الأهلي خسر بطولتين وده يؤكد أن عاشور لم يضف أي حاجة للأهلي حتي الآن.

 

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