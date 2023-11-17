بعد استبعاده من منتخب مصر.. رضا عبد العال يفتح النار على إمام عاشور

انتقد رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، نجم المارد الأحمر ومنتخب مصر إمام عاشور، بعد أزمته الأخيرة مع منتخب مصر، وقرار روي فيتوريا باستبعاد اللاعب من رحلة المنتخب الأخيرة.

رضا عبد العال يتحدث عن إمام عاشور

وقال "عبد العال"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إسلام صادق في برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن قرار روي فيتوريا الجريء باستبعاد الثلاثي جاء بعد الفوز بسداسية أمام منتخب جيبوتي، إذ أن النتيجة الكبيرة جعلت المدرب "قلبه قوي"، موضحًا أن استبعاد إمام عاشور ليس بالضرورة أن يكون بسبب غضبه من عدم المشاركة، وقد يكون اللاعب تلفظ تجاه المدير الفني، "الفترة اللي جاية هيضم إمام عاشور من تاني، عشان هيبقى عليه زن كبير بسبب اللاعب ده".

وتابع رضا عبد العال: "إمام عاشور ده فرخة بكشك عند جماهير الأهلي، اللاعب معملش حاجة مع الأهلي لغاية دلوقتي، ومن ساعة ما جه ضاع بطولتين من الأهلي، ويتحمل جزء من خسارة البطولتين، الأهلي قبل إمام عاشور الأهلي واخد 5 بطولات، وبعد إمام عاشور خسر أول بطولتين بينافس عليهم".

واستكمل، أن إمام عاشور لاعب مصري تم شرائه بالدولار، أي أنه يجب أن يكون له بصمة وإضافة قوية، واللاعب حتى الآن لم يقدم أو يضف شيء جديد لدى النادي الأهلي منذ مجيئه.