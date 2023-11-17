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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

إمام عاشور
إمام عاشور

قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد طارق حامد وحسين الشحات و إمام عاشور من رحلة منتخب مصر إلى ليبيريا، بعد رفضهم استكمال مران اللاعبين الاحتياطيين اعتراضًا منهم على عدم مشاركتهم في لقاء جيبوتي الذي أقيم الليلة ضمن الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم.

وفى أول رد فعل نشر إمام عاشور عبر ستوري إنستجرام رسالة قال فيها: "اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ومن كل دعاء قبول واستجابة يا أرحم الراحمين.

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وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون، الأحد المقبل، الموافق 19 من نوفمبر الجاري، خارج الأرض على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستجمع المباراة بين مصر وسيراليون، الأحد المقبل، على ملعب الثاني، لحساب ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبفوز منتخب مصر على جيبوتي، تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، والتي تضم كلا من إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي، بوركينا فاسو.

وتضم قائمة المنتخب 25  لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

IMG_٢٠٢٣١١١٧_٠٧٣٢٠٦
IMG_٢٠٢٣١١١٧_٠٧٣٢٠٦
IMG_٢٠٢٣١١١٧_٠٧٣١٤٣
IMG_٢٠٢٣١١١٧_٠٧٣١٤٣

 

 

امام عاشور استبعاد إمام عاشور منتخب مصر فيتوريا سيراليون

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