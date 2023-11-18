رغم إصابته بالصليبي.. النني يكشف كواليس تجديد تعاقده مع أرسنال

كشف محمد النني، نجم أرسنال ومنتخب مصر، عن تفاصيل جديدة حول تجديد عقده رغم إصابته بالرباط الصليبي.

وقال النني، عبر الموقع الرسمي لنادي أرسنال: "فترة إصابتي أظهرت لي حجم الحب والثقة التي أشعر بها هنا."

وأضاف: "عند إصابتك بالرباط الصليبي، تشعر بتهديد مسيرتك، لكن لا يوجد أفضل من هذا النادي للتعامل مع مثل تلك التحديات.. الناس هنا يدعمونك حقًا."

وختم حديثه عن منتخب مصر قائلاً: "الجيل الحالي للمنتخب من أفضل الأجيال، ونحن نسعى فقط لتحقيق التتويج بكأس الأمم.. أنا ممتن لمدرب الفراعنة على الثقة، وكانت عودتي للمنتخب بعد الغياب تحفيزًا إضافيًا لاستعيد ثقتي، وأشعر بأنني في حالة جيدة ومدعوم بشكل كبير من الجميع.