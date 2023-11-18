إسرائيل تستهدف 5 مقاومين فلسطينيين في غارة جوية بالضفة الغربية

قالت فصائل فلسطينية ومسعفون والجيش الإسرائيلي إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت خمسة مقاتلين فلسطينيين وأصابت اثنين آخرين في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الهجوم الذي وقع في بلاطة بالقرب من مدينة نابلس الشمالية يبدو أنه نفذته طائرة حربية وهو ما قد يمثل تصعيدا للتكتيكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولم يؤكد الجيش ذلك على الفور.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف بالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أسابيع ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وهو منطقة أخرى يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.

وقال الجيش في بيان إنه ضرب 'عددا من الإرهابيين (في بلاطة)... وأحبط هجمات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين'. وأضافت أن الضربة نفذتها إحدى طائراتها دون أن تحدد نوعها.

وأعلن الجناح المسلح لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القتلى الخمسة هم من مقاتليه.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 186 فلسطينيا في الضفة الغربية، من بينهم 51 طفلا، قتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أدى إلى حرب غزة، وبحسب الأرقام، قُتل ثمانية آخرون على يد المستوطنين الإسرائيليين، في حين قُتل أربعة إسرائيليين على يد فلسطينيين.