تحرير 387 مخالفة خلال حملة رقابية لـ تموين أسوان

أكد المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان على أنه فى مجال الأنشطة الرقابية للمديرية فقد أسفرت الحملات التموينية عن تحرير عدد ٣٨٧ مخالفة منها ١٩١ بالمخابز البلدية شملت ٣٦ مخالفة نقص وزن ، و ٤٣ مخالفة مواصفات، و ٢٨ مخالفة توقف ، و ١٩ مخالفة سجل ، و ٢٩ مخالفة تصرف ، و ٩ مخالفة مبيعات وهميه ، و ٢٧ مخالفات متنوعة أخرى.

وأشار خالد أبو القاسم إلى أنه في مجال الأسواق تم تحرير ١٩٦ محضر جنحة منها ٧٨ محضر عدم إعلان عن الأسعار ،و ٣٩ محضر عدم حمل شهاده صحية ،و ٩ محاضر سلع منتهية الصلاحية ،و ١٨ محضر إدارة منشأه بدون ترخيص ،و ٤ محاضر مواد بترولية ،و ٨ محاضر تجميع دقيق بلدي ،و ٢ محضر غش تجاري ،و ٣٨ مخالفات متنوعة أخرى.

وأوضح أنه تم ضبط ٤ أطنان دقيق بلدي، و٨٤ كيلو سكر ناقص الوزن، وكميات كبيرة من الأسماك المملحة والأجبان المنتهية الصلاحية، فضلاً عن ٣٤٥٠ قاروصة سجائر سوبر وبوكس وكليوباترا بأسعار احتكارية.