صلاح ولاعبي أمريكا الجنوبية.. ليفربول على صفيح ساخن قبل موقعة مانشستر سيتي

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، خلال مباراة ليفربول وبورنموث، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس كاراباو، على ملعب فيتاليتي، بأنهم ينتظرهم أصعب اختبار في موسم ليفربول حتى الآن بعد فترة التوقف الدولية في نوفمبر، حيث يستأنفون اللعب خارج ملعبهم أمام مانشستر سيتي في 25 نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق يورجن كلوب حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن رجال بيب جوارديولا، حيث يتطلع سيتي إلى البناء على نجاحه بالفوز بالثلاثية في الموسم الماضي، في حين أن فريق الريدز قد عانى العام الماضي في موسم انتقالي، إلا أنهم يأملون أن يكون وضعهم الحالي في الجدول علامة على أنهم أعادوا ترسيخ أنفسهم كمنافسين على اللقب مرة أخرى.

خسر ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في 2019/20 اللقب بفارق نقطة واحدة أمام السيتي في مناسبتين في 2018/19 و2021/22، وبالتالي، بينما لا يزال شهر نوفمبر فقط، سيعرف الريدز مدى أهمية كل نقطة عندما تتنافس مع فريق جوارديولا ليكون بطلاً لإنجلترا.

مع مثل هذا الاشتباك الضخم، وهو الأكبر في كرة القدم الإنجليزية في السنوات الأخيرة، أعرب كلوب بالفعل عن استيائه من رحلة ليفربول إلى ملعب الاتحاد، حيث ستكون المباراة الساعة 12:30 ظهرًا بعد فترة راحة دولية.

وقال الألماني للصحفيين بعد الفوز على برينتفورد في نهاية الأسبوع الماضي: "لقد رحلوا جميعًا ويمكننا التدرب مرة واحدة قبل مانشستر سيتي". "حسنًا، لا أحد يستطيع أن يقول في الوقت الحالي، ولكن كيف يمكنك وضع مباراة كهذه يوم السبت الساعة 12:30 ظهرًا؟.."بصراحة، الأشخاص الذين يتخذون القرارات، لا يمكنهم الشعور بكرة القدم، هذا غير ممكن وإذا كانت هذه هي اللحظة التي يدفع فيها العالم أكثر من أي وقت مضى لمشاهدة مباراة كرة قدم، فلا ينبغي لأحد أن يخبرنا بذلك لا أعرف إذا كان هذا هو الحال، أنا حقا لا أعرف..كان من الممكن أن تكون هناك لحظة عندما يكون لديك هذين الفريقين اللذين يضمان معًا حوالي 30 لاعبًا دوليًا بالمناسبة، جميعهم يعودون على نفس الطائرة، جميع لاعبي أمريكا الجنوبية.

وأضاف كلوب:"لقد عادوا جميعًا (معًا)، وضعناهم على متن الطائرة من أورجواي والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا مباراة واحدة، طائرة واحدة، عادوا جميعًا لكن بداية الموسم هي بداية الموسم، نحن فقط يجب أن نتأكد من أننا مستعدون لهذه المباراة."

وأكد أنه سيكون فريق الريدز قد لعب في الساعة 12:30 ظهرًا يوم السبت بعد جميع فترات التوقف الدولية الأربعة في الموسم في عام 2023، بعد أن خسر أيضًا 4-1 أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد عند عودتهم إلى اللعب المحلي في أبريل في هذه الأثناء، منذ أن تولى كلوب تدريب آنفيلد في أكتوبر 2015، حصل فريقه على ركلة البداية بعد المباراة الدولية يوم السبت في 14 مناسبة مختلفة أقرب فريق هو توتنهام هوتسبر برصيد ستة، لكن هذه ليست الجدولة الوحيدة التي يجب أن يثيرها كلوب قبل رحلة فريقه إلى مانشستر سيتي.

شهد جوارديولا مشاركة 15 من لاعبيه الكبار في الخدمة الدولية هذا الشهر، بينما استبعد كلوب 16 لاعبًا (18 إذا كنت ترغب في ضم لوك تشامبرز وكالوم سكانلون مع منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا وتحت 18 عامًا على التوالي)، ومن بين لاعبي السيتي الدوليين، فقط يوسكو جفارديول (كرواتيا)، مانويل أكانجي (سويسرا)، وجوليان ألفاريز (الأرجنتين) يشاركون في آخر موعد معتمد من قبل FIFA - الثلاثاء 21 نوفمبر (أو الأربعاء 22 نوفمبر فيما يتعلق بفارق التوقيت) أمريكا الجنوبية)، مع عودة إيرلينج هالاند مبكرًا بالفعل بسبب الإصابة، فإن جميع لاعبيهم الدوليين الأحد عشر أحرار في العودة بعد الأحد 19 نوفمبر أو الاثنين 20 نوفمبر، لبدء عملية التعافي قبل تحويل الانتباه نحو مواجهة رجال كلوب.

في المقابل، من المقرر أن يلعب 10 من أصل 16 لاعبًا دوليًا في ليفربول (11 من 18) في آخر المواعيد الممكنة قبل العودة إلى آنفيلد بالإضافة إلى منتخبهم الأوروبي، يشمل ذلك واتارو إندو الذي يلعب لليابان ضد سوريا في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، وداروين نونيز ولويس دياز يمثلان أوروغواي وكولومبيا على التوالي في المباريات التي تنتهي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 22 نوفمبر في المملكة المتحدة. .

في هذه الأثناء، يلعب أليسون بيكر وأليكسيس ماك أليستر في وقت لاحق عندما تستضيف البرازيل الأرجنتين في مباراة لن تبدأ حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء 22 نوفمبر في المملكة المتحدة.

من الواضح أن عددًا أكبر من لاعبي فريق ليفربول، وخاصة فريقهم في أمريكا الجنوبية، قد تأثروا بالتقويم الدولي عندما يتعلق الأمر بالتعافي ووقت الاستعداد قبل السفر إلى مانشستر سيتي. إن تقليل وقت السفر ووقت التعافي والتحضير الإضافي يحدث فرقًا.

في مكان آخر، يمكن أن نسامح كوبيتس لارتداء حاجبين مرفوعين وحواجب متوترة بسبب عدد لاعبي مانشستر سيتي الذين انسحبوا مؤخرًا من الواجب الدولي بسبب الإصابة الواضحة، في حين تم استبعاد أمثال كيفين دي بروين وجون ستونز وناثان آكي من منتخباتهم الدولية بسبب مشاكل موجودة مسبقًا، فقد انسحب ايدرسون وماتيو كوفاسيتش وماتيوس نونيس من تشكيلات البرازيل وكرواتيا والبرتغال من قبل بداية الاستراحة.

كما ذكرنا سابقًا، انسحب هالاند أيضًا من تشكيلة النرويج بعد تفاقم إصابة في الكاحل ضد جزر فارو، بينما غاب رودري عن فوز إسبانيا على قبرص بسبب "الانزعاج" المزعوم، ومن غير المتوقع أن يعود دي بروين إلى الملاعب لمدة شهر آخر على الأقل، ولكن من المفهوم أن أولئك الذين يقنعون ليفربول سوف يراقبون بشكل مثير للريبة لمعرفة عدد اللاعبين المتبقين المذكورين أعلاه الذين سيتعافون بأعجوبة وسيعلنون أنهم لائقون لمواجهتهم في غضون أسبوع واحد.

ويعاني فريق الريدز من الإصابات أيضًا، بالطبع، حيث انضم جو جوميز وإبراهيم كوناتي إلى كورتيس جونز، ورايان جرافينبيرش، وكونور برادلي، وآندي روبرتسون، وتياجو ألكانتارا، وستيفان باجسيتيتش في قائمة كلوب الغائبة قبل نهاية الشوط الأول، وتم بالفعل تأكيد بقاء الثلاثي الأخير على الأقل غائبًا على المدى الطويل، مع أنه من غير الواضح بالضبط متى سيحقق الخماسي السابق عودتهم.

سيتجاوز كلوب كل شيء بحيث لا يعاني أي من لاعبيه الدوليين من أي إصابات وسيضيفون إلى قائمة الغائبين قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع المقبل. ولكن مع تعرض عدد من لاعبي فريق جوارديولا للإصابة في الوقت المناسب أو إنهاء الواجب في وقت مبكر عن نظرائهم في ليفربول، فمن الواضح أن فريق الريدز في وضع غير مؤات وقد تعرضوا لمحنة إضافية للتغلب عليها بمجرد أن يتحول انتباههم إلى الاستعداد لرحلتهم إلى ملعب الاتحاد.