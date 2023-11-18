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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني: تجديد عقدي مع أرسنال أسعد أيام حياتي

محمد النني
محمد النني

تحدث محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، عن فترة إصابته في أرسنال الإنجليزي وتجديد عقده مرة أخرى مع النادي.

وقال محمد النني، في حوار مع موقع ناديه، عن مدى أهمية عقده الجديد مع أرسنال الإنجليزي: "ربما كان هذا أحد أفضل أيامي في حياتي أعدك، لأنني أحب هذا النادي والجميع يعرف أنني أحب هذا النادي، ولكن عندما تستعيد الحب من النادي كان الأمر كما لو كان عقدي سينتهي العام الماضي ومع الرباط الصليبي الأمامي، فإن مسيرتك المهنية في خطر لأنك لن تلعب وفي نهاية العام لن يكون لديك عقد بعد الآن، ولا أحد سيأخذك؛ لأنك يشكل خطرا عليهم أيضا، إنهم لا يعرفون ما إذا كنت عدت لائقًا أو كيف ستعود".

وأضاف النني في حوار مطول لموقع ناديه أرسنال الإنجليزي: "في اليوم التالي، اتصلوا بي في المكتب، وقالوا لي: "مو.. نريد التحدث معك".. لم أكن أعرف ما الذي كانوا يتحدثون عنه، ثم دخلت وكان الجميع هناك: “ميكيل، إيدو، تيم” وأول شيء قالوه، هو أنهم تحدثوا مع المالك، وأنهم سعداء بإعطائي عقدًا لمدة عام واحد، لقد كنت عاطفيًا حقًا؛ لأنه عندما تحصل على الحب من الأشخاص الذين تحبهم، فهذا أمر مميز، وهذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي، لقد كان أحد أفضل أيام حياتي؛ لأنني استرددت الحب منهم، إنهم يشعرون بمدى حبي لهذا النادي، والطريقة التي يتحدثون بها معي، ويقولون أشياء جيدة عني تجعلني أحب هذا النادي أكثر".

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