تناول فص ثوم على الريق يمكن أن يؤدي إلى حدوث عدة تأثيرات على الجسم، وفيما يلي بعض الأثار المحتملة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

هذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم على الريق

تحسين صحة القلب: الثوم يحتوي على مركبات تسمى السلفور، والتي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن لتناول فص ثوم على الريق أن يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول الضار، مما يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الأمراض القلبية.

تعزيز مناعة الجسم: الثوم يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومضادات حيوية طبيعية، والتي يمكن أن تقوي جهاز المناعة وتساعد الجسم في مكافحة العدوى والأمراض.

تحسين هضم الطعام: يعتقد أن تناول فص ثوم على الريق يمكن أن يحفز عملية الهضم وإفراز الأنزيمات الهاضمة، مما يسهم في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

تخفيف الالتهابات: يحتوي الثوم على مركبات مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تخفيف الالتهابات في الجسم وتخفيف الألم المرتبط بها.

دعم صحة الجهاز العصبي: بعض الدراسات تشير إلى أن الثوم قد يساهم في تعزيز صحة الجهاز العصبي وتحسين وظائف الدماغ، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية الأخرى الموجودة فيه.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن تأثيرات تناول فص الثوم تختلف من شخص لآخر، وبعض الأشخاص قد يواجهون مشاكل هضمية مثل الحرقة أو الغازات، إذا كنت تعاني من أي تأثير سلبي بعد تناول فص ثوم على الريق، ينصح بتقليل الكمية أو استشارة الطبيب إذا استمرت المشكلة.