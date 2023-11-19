وفاة المجاهد ابن سيناء سليمان سعودي عن عمر يناهز 77 عامًا

فقدت محافظة شمال سيناء، أحد المجاهدين، خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سيناء.. حيث توفي المجاهد السيناوي سليمان رشيد سعودي من قبيلة الدواغرة عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.



ونعت جمعية مجاهدى سيناء الراحل "سليمان رشيد سعودى"، الذي توفي بعد رحلة حياة عامرة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لأراضي سيناء .

نوط الامتياز:



وقال الشيخ عبدالله جهامة ، رئيس جمعية مجاهدى سيناء ، ان الراحل من المناضلين ضد الاحتلال، وقد حصل على نوط الامتياز من رئيس الجمهورية نظير أعماله خلال فترة احتلال سيناء، وله أعمال بطولة كثيرة فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء.



وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ، إلى أن البطل عضو جمعية مجاهدى سيناء، وقد تم تكليفه بأدوار ضمن مهام أداها رجال سيناء المدنيين فى مناطق سيناء أثناء فترة احتلال إسرائيل لأراضي سيناء ، تحت إشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة .



وقال إن لهذا الرجل بصمة نضالية، وقصصًا بطولية سيكشف عنها التاريخ، وهو دور مهم إضافة لدوره المجتمعي في خدمة الوطن .