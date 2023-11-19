عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هجمة شتوية|مفاجأة بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة.. والأرصاد تُحذر: ذروتها اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح على معظم محافظات الجمهورية، ومتوقع أن يكون مثير للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة، ويعمل نشاط الرياح على وجود اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط. حيث يصل ارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار.

 

txt

3 ظواهر جوية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

txt

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: إلبسوا تقيل

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضاية "الأولى المصرية"، أن قيم درجات الحرارة تسجل انخفاضًا، حيث تسود أجواء شتوية لطيفة خلال فترة النهار، لافتة إلى أنه لا يوجد  تكون للشبورة المائية على مدار الـ 48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط الرياح؛ ولكنها ستعود من يوم الثلاثاء القادم.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن موجة التقلبات الجوية بدأت منذ مساء أمس، وذروتها اليوم ومستمرة غدًا الإثنين، حيث بدأ سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومستمرة حتى الآن على بعض المناطق من الجمهورية.


وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار التي تتأثر بها البلاد نتيجة تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويتزامن معه وجود منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط معه كتل هوائية شمالية باردة محملة بكميات كبيرة من الرطوبة.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الطقس أخبار طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

نداء عاجل من إسماعيل هنية إلى قادة الدول العربية والإسلامية

ترشيحاتنا

استهداف محكمة القاهرة الجديدة.. قرار عاجل بشأن متهم بالإنضام لـ داعش

شهداء وعدد كبير من الإصابات بعد استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "مخيمر"

رئيس الوزراء: مصر تحقق نمواً يتراوح بين 15 لـ20% سنوياً بقطاع التكنولوجيا

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بحماية أطفال غزة

ما مصير ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟ .. الإفتاء تجيب

ساقطات وخمور .. قرار عاجل بشأن المتهمين في قضية حفل المنصورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ