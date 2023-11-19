هجمة شتوية|مفاجأة بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة.. والأرصاد تُحذر: ذروتها اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح على معظم محافظات الجمهورية، ومتوقع أن يكون مثير للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة، ويعمل نشاط الرياح على وجود اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط. حيث يصل ارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضاية "الأولى المصرية"، أن قيم درجات الحرارة تسجل انخفاضًا، حيث تسود أجواء شتوية لطيفة خلال فترة النهار، لافتة إلى أنه لا يوجد تكون للشبورة المائية على مدار الـ 48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط الرياح؛ ولكنها ستعود من يوم الثلاثاء القادم.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن موجة التقلبات الجوية بدأت منذ مساء أمس، وذروتها اليوم ومستمرة غدًا الإثنين، حيث بدأ سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومستمرة حتى الآن على بعض المناطق من الجمهورية.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار التي تتأثر بها البلاد نتيجة تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويتزامن معه وجود منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط معه كتل هوائية شمالية باردة محملة بكميات كبيرة من الرطوبة.