عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. بدء الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى والوادي المتصدع بالمنيا

حمله لتحصين الماشية
حمله لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بدء الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع اليوم الأحد 19 نوفمبر الجاري في كافة قرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية .

محافظ المنيا تنظيم حملات وندوات توعوية وتثقيفية للشباب والطلاب بالمراكز

محافظ المنيا يوجه بمنح تيسيرات جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها، وكذلك مديرية الطب البيطرى بتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية سواء من خلال القوافل المتنقلة أو الوحدات البيطرية الثابتة على مستوى المراكز.

وناشد المربين وأصحاب رؤوس الماشية تقديم ماشيتهم للتحصين حفاظا علي الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية .


وأكد الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري جاهزية 110 وحدات بيطرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة لتغطية كافة القرى والتوابع طوال فترة الحملة من خلال اللجان البيطرية اليومية الثابتة والمتحركة المجهزة باللقاحات اللازمة.

بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة.

 

الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تحصين الماشية توعية المواطنين رؤساء الوحدات المحلية للخدمات البيطرية مرض الحمى القلاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

نداء عاجل من إسماعيل هنية إلى قادة الدول العربية والإسلامية

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا تنظيم حملات وندوات توعوية وتثقيفية للشباب والطلاب بالمراكز

ترشيحاتنا

شكري: الكارثة الإنسانية بقطاع غزة تتطلب دخول المساعدات بشكل كامل وآمن ومستدام

الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي المستقبل.. مصطفى مدبولي يوجه رسالة مهمة للشباب

فتيات في حالة سكر وساقطات وخمور.. محام يكشف مفاجأة بقضية حفل المنصورية

تايوان تعلن تجدد الأنشطة العسكرية الصينية في محيطها

مدبولي: الاتصالات والتكنولوجيا من أهم القطاعات لشبابنا

الصحة: ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

وصل إلى أعمق نقطة على وجه الأرض| من هو دون والش؟

200 مليون سيجارة يوميًا| تفاصيل صادمة عن سبب ارتفاع أسعارها وجدول زيادتها بالكامل

فيديو

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ