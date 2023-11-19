اليوم.. بدء الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى والوادي المتصدع بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بدء الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع اليوم الأحد 19 نوفمبر الجاري في كافة قرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية .

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها، وكذلك مديرية الطب البيطرى بتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية سواء من خلال القوافل المتنقلة أو الوحدات البيطرية الثابتة على مستوى المراكز.

وناشد المربين وأصحاب رؤوس الماشية تقديم ماشيتهم للتحصين حفاظا علي الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية .



وأكد الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري جاهزية 110 وحدات بيطرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة لتغطية كافة القرى والتوابع طوال فترة الحملة من خلال اللجان البيطرية اليومية الثابتة والمتحركة المجهزة باللقاحات اللازمة.

بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة.