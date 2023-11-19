هطول أمطار متوسطة ورياح باردة على مناطق سيناء

تعرضت مناطق محافظة شمال سيناء، الى هطول أمطار متوسطة ، وهبوب رياح باردة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ..حيث سهدت تعرضت مناطق محافظة شمال سيناء، هطول امطار متوسطة ، على فترات متقطعة خاصة المدن الساحلية .

حركة المواطنين:

وقد هطلت الامطار على المدن الساحلية خاصة مدينة العريش العاصمة.. ولم أثرت الأمطار نسبيا على حركة المواطنين أثناء ذهابهم إلى مقرات للعمل أو الخروج إلى الأسواق .

وأعطى اللواء خالد عزيز رئيس مجلس الادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ،تعليماته للمهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء برفع حالة الاستعداد القصوى بمنطقة العريش وذلك للتعامل مع الأماكن التي تتجمع فيها مياه الأمطار في ظل عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وخرائط الطقس .

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية .

وأهابت المحافظة ، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ التعليمات عند زيادة معدلات سقوط الأمطار، بعدم الوقوف تحت البلكونات وعدم الاقتراب من أعمدة الانارة والمظلات والأشجار المتهالكة وعدم الخروج الا للضرورة حرصا على سلامتهم .