عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة اللواء أيمن الاطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، وذلك على هامش فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي يأتي بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

غدا.. انطلاق فعاليات المنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا


وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع الوفد خطة التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية في إطار برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" لتأهيل الكوادر النسائية وتعزيز الاستفادة من البرنامج لتحقيق أهدافه المتعلقة بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها، تماشيا مع رؤية الدولة وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية والبناء.

txt

الغربية: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى حتى انتهاء موجة الطقس السيىء بالمحافظة

وأكد محافظ الغربية ، أن المرأة خلال ال 10 سنوات الأخيرة للجمهورية الجديدة، استطاعت أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية.

وثمن المحافظ، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

IMG-20231120-WA0002
IMG-20231120-WA0002
IMG-20231120-WA0001
IMG-20231120-WA0001
IMG-20231120-WA0000
IMG-20231120-WA0000
أكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب ل المحافظات المصرية الكوادر النسائية الندوة التعريفية برنامج المرأة تقود برامج التدريب تطوير الأعمال دكتور طارق رحمى درجة الإستعداد القصوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

موضوعات متعلقة

مناقشة 18 بحثاً خلال 7 جلسات عملية بالمنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا

ترشيحاتنا

بعد زيارة رئيسته لمصر.. الاتحاد الأوروبي يستعد للموافقة على استمرار المساعدات لفلسطين

وصول الطائرة السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

رياح وأمطار وغيوم وبرودة .. الاضطرابات الجوية تصل إلى القاهرة

الأونروا تحذر: الوضع في الملاجئ صادم بسبب الأمطار الغزيرة بغزة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد فوز منتخب مصر على سيراليون

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

تصدرت التريند.. شاهد حنان مطاوع بإطلالات تشعل السوشيال ميديا

مش هتصدق شكلها .. نرمين الفقى تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

قميص نادين نجيم يثير ضجة | لن تتوقع سعره

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ