عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشدد على مواصلة إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة

صدى البلد

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة استمرار الأنشطة اليومية والمرور الميدانى ومواصلة الحملات المكبرة لإزالة جميع التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة ، بجانب تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف المراكز والمدن. 

يأتى ذلك استمراراً للجهود المبذولة للتطوير والإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى. 
 

 

محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية لدعم وتحسين مياه الشرب

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

 اشغالات 

من جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت شارع السوق وعدد من الشوارع والميادين بمدينة إدفو.

وأشار إلى أن الحملة شملت تنفيذ إزالة عدد ١٥ مخالفة عبارة عن أكشاك عشوائية، بجانب رفع عدد ٢٠٠ فرش وعربة خضروات ، فضلاً عن إزالة كافة التاندات والمظلات المخالفة بطول شارع السوق. 

وفى السياق نفسه، أوضح يحيى مصطفى رئيس مدينة الرديسية أنه بناءاً على تعليمات المحافظ تم مواصلة وتكثيف أعمال رفع تراكمات القمامة والأتربة بجانبى الطرق الرئيسية مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بطريق السلخانة بالمنطقة الشرقية للمدينة .

كان اللواء أشرف عطية قد قدم شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ أن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية لدعم وتحسين مياه الشرب

ترشيحاتنا

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

الساعات الأخيرة|البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي.. تفاصيل

بيان عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

لهذا السبب.. ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا

رئيس الاتحاد الإفريقي: لا عذر لإسرائيل في قصف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

لن تتخيلوا شكل نجوي ابراهيم بعد اصابتها بالسرطان

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ