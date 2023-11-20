محافظ أسوان يشدد على مواصلة إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة استمرار الأنشطة اليومية والمرور الميدانى ومواصلة الحملات المكبرة لإزالة جميع التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة ، بجانب تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف المراكز والمدن.

يأتى ذلك استمراراً للجهود المبذولة للتطوير والإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى.



اشغالات

من جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت شارع السوق وعدد من الشوارع والميادين بمدينة إدفو.

وأشار إلى أن الحملة شملت تنفيذ إزالة عدد ١٥ مخالفة عبارة عن أكشاك عشوائية، بجانب رفع عدد ٢٠٠ فرش وعربة خضروات ، فضلاً عن إزالة كافة التاندات والمظلات المخالفة بطول شارع السوق.

وفى السياق نفسه، أوضح يحيى مصطفى رئيس مدينة الرديسية أنه بناءاً على تعليمات المحافظ تم مواصلة وتكثيف أعمال رفع تراكمات القمامة والأتربة بجانبى الطرق الرئيسية مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بطريق السلخانة بالمنطقة الشرقية للمدينة .

كان اللواء أشرف عطية قد قدم شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.