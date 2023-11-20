نائب محافظ أسوان تتفقد نسب التنفيذ للأعمال والمشروعات الجارية بحى اللوتس

واصلت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية جولاتها الميدانية لتفقد العديد من المواقع الخدمية حيث أستهلت جولتها بتفقد نسب التنفيذ للأعمال الجارية بمراكز الخدمات وشبكة الطرق بمشروع الإسكان المميز "حى اللوتس" بمنطقة العقاد للإسراع بمعدلات العمل والانتهاء منها ، وقد رافقها بالجولة مسئولى الجهات التنفيذية والشركات المنفذة.

وخلال الجولة التفقدية شددت الدكتورة غادة أبو زيد على سرعة الإنتهاء من الأعمال الحالية وتركيب لافتات ترحيب وأعلام جديدة ، موجهة بإنشاء محطات إنتظار للحافلات والأتوبيسات مدعمة بالمقاعد والمظلات اللازمة لحماية المواطنين من الطقس الحار ولتسهيل حركة التنقل بين الحى وباقى أنحاء المدينة ، مطالبة بزيادة المسطحات الخضراء ونشر الأشجار على جوانب الطرق ، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والأتربة على جانبي المدخل الرئيسي وداخل الحى بشكل عام.

حى اللوتس

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.

مؤكده بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.

جهود

وأوضحت مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة بأن المنتدى سيحضره أيضاً داتا كاش مدير إدارة الثقافة بالمكتب الإقليمى لليونسكو ، كما سيشهد تنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص الإبتكار والإبداع على الوجه الأكمل .