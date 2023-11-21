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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| 9 قرارات جديدة بخطة الأنشطة الطلابية بالجامعات.. طارق علام يلتقي طلاب "قادة التميز" بمعهد الإعداد..اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم .. طارق علام يلتقي طلاب "قادة التميز" بمعهد الإعداد

تنطلق الجلسة الافتتاحية لبرنامج “قادة التميز”اليوم الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣، الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وذلك بحضور الإعلامي الكبير طارق علام.

نائب رئيس جامعة القاهرة : نسعى دائما لدمج الأبحاث العلمية ومجالات التعليم لتعزيز الوعى البيئي

أطلقت جامعة القاهرة، مبادرة "محميات بلادي"، وذلك بهدف رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية حول أهمية المحميات الطبيعية المصرية وطرق الحفاظ عليها.

 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر لحاسبات عين شمس "الحوسبة الذكية ونظم المعلومات"..اليوم

ينطلق اليوم الثلاثاء الموافق  21 نوفمبر الجاري ، المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر و الدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول التفكير النقدي

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

9 قرارات جديدة وغير مسبقة بخطة الأنشطة الطلابية بالجامعات

كشف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى ( أنشطة موازية - أنشطة فردية - أنشطة مساندة)، كما تضمنت الخطة إنشاء صفحة على موقع الوزارة خاصة بالأنشطة الطلابية.
 

اليوم.. إعلام عين شمس تنظم ندوة بعنوان «نازلين الانتخابات»
تنظم وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان (نازلين الانتخابات)، وذلك بالتعاون مع حملة مجلة حواء في المدارس والجامعات تستضيف الندوة ا. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء واللواء محمد الشهاوى مستشار كلية القادة والأركان، الدكتورة أمال إبراهيم خبير التنمية البشرية والدكتورة هالة يسرى عضو المجلس القومى للمرأة.

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة الأخبار التعليمية المهمة الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة الساعات الماضية

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