أخبار التعليم| 9 قرارات جديدة بخطة الأنشطة الطلابية بالجامعات.. طارق علام يلتقي طلاب "قادة التميز" بمعهد الإعداد..اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنطلق الجلسة الافتتاحية لبرنامج “قادة التميز”اليوم الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣، الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وذلك بحضور الإعلامي الكبير طارق علام.

أطلقت جامعة القاهرة، مبادرة "محميات بلادي"، وذلك بهدف رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية حول أهمية المحميات الطبيعية المصرية وطرق الحفاظ عليها.

ينطلق اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري ، المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر و الدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

9 قرارات جديدة وغير مسبقة بخطة الأنشطة الطلابية بالجامعات

كشف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى ( أنشطة موازية - أنشطة فردية - أنشطة مساندة)، كما تضمنت الخطة إنشاء صفحة على موقع الوزارة خاصة بالأنشطة الطلابية.



اليوم.. إعلام عين شمس تنظم ندوة بعنوان «نازلين الانتخابات»

تنظم وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان (نازلين الانتخابات)، وذلك بالتعاون مع حملة مجلة حواء في المدارس والجامعات تستضيف الندوة ا. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء واللواء محمد الشهاوى مستشار كلية القادة والأركان، الدكتورة أمال إبراهيم خبير التنمية البشرية والدكتورة هالة يسرى عضو المجلس القومى للمرأة.