انقطاع الطمث.. لماذا تستيقظ النساء في منتصف الليل؟

يمكن أن يكون انقطاع الطمث أو انقطاع الحيض لدى النساء (المعروف أيضاً باسم انقطاع الطمث الطبيعي أو سن اليأس) مصحوباً بتغيرات في نمط النوم واضطرابات النوم، ومن الممكن أن تستيقظ النساء في منتصف الليل لعدة أسباب محتملة، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

انقطاع الطمث.. لماذا يستيقظ النساء في منتصف الليل؟

الهبوب الليلي (Night Sweats): يعاني بعض النساء من هبوب ليلي يصاحبه تعرق شديد، وقد يؤدي ذلك إلى استيقاظهن في منتصف الليل بسبب الشعور بالحرارة الزائدة والرطوبة.

اضطرابات النوم: قد يعاني بعض النساء من اضطرابات النوم مثل الأرق أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

يمكن أن تكون هذه الاضطرابات مرتبطة بتغيرات هرمونية ونقص الاستروجين المرتبطة بانقطاع الطمث.

الاضطرابات العاطفية: قد يكون الانقطاع الطمث مرتبطًا بتغيرات عاطفية وهرمونية تؤثر على النوم.

الاكتئاب والقلق هي أمثلة على الاضطرابات العاطفية التي يمكن أن تؤثر على نوعية النوم وتسبب الاستيقاظ في منتصف الليل.

الاحتياجات البولية: قد يرتبط انقطاع الطمث بتغيرات في وظيفة المثانة والأعضاء الحوضية، وقد تشعر النساء بحاجة متكررة للتبول خلال الليل، ما يؤدي إلى الاستيقاظ.

هناك أسباب أخرى محتملة لاستيقاظ النساء في منتصف الليل أثناء انقطاع الطمث، إذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة، فمن المستحسن التحدث إلى الطبيب لتقييم الأعراض وتقديم التوجيه والمشورة المناسبة.