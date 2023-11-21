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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل سامسونج بمصر في 2023.. بسعر رمزي

أرخص موبايل سامسونج
أرخص موبايل سامسونج في مصر في 2023.. بسعر رمزي

هناك العديد من الهواتف التي أطلقتها شركة Samsung خلال عام 2023، ولكن ما هو أرخص موبايل سامسونج 2023 بمواصفات جيدة؟ 
 

أرخص موبايل سامسونج 2023 
الهاتف Galaxy A04e أفضل هاتف سامسونج اقتصادي 
 

يعد أرخص موبايل سامسونج في 2023 هو الهاتف Samsung Galaxy A04e الذي وصل في الأسواق المصرية مع بداية العام الجاري 2023، والذي يتضمن مواصفات اقتصادية تتمثل في معالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320، وذاكرة داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 3 أو 4 جيجا رام.
 

بطارية هذا الهاتف Samsung تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، لا تدعم شحنا سريعا ولكن يتم شحنها من خلال منفذ USB Type-C 2.0 الحديث، بالإضافة إلى أن نظام التشغيل الذي وصل مع هاتف جالاكسي A04e هو Android 12، وواجهة المستخدم هي One UI Core 4.1، ولكنه حصل حالياً على نظام Android 13 وواجهة One UI Core 5.0.
 

أرخص موبايل سامسونج في مصر في 2023.. بسعر رمزي

Samsung Galaxy A04e يصل مع شاشة PLS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600 × 720 بكسل، وبثقب بشكل النوتش في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة بشكل النوتش، والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل المتواضعة ولكن هذا طبيعي نظراً لسعر الهاتف Galaxy A04e الرخيص للغاية والذي يجعله أرخص موبايل سامسونج 2023.

وبخصوص الكاميرات الخلفية، فهذا الهاتف Samsung يحتوي على كاميرتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسئولة عن استشعار معلومات العمق، علماً بأن جودة تصوير الفيديوهات من خلال الكاميرات الخلفية هي 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

سعر الهاتفSamsung  Galaxy A04e  يبلغ 3700 جنيه مصري للإصدار الذي يضم 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام، ويبلغ حوالي 4140 جنيها للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.

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