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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

يواصل الجميع البحث عن أسعار الذهب اليوم ، والتي تواصل إرتفاعها بشكل جنوني خلال الفترة الماضية ، رغم قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الخارج من الجمارك .

إلا أن سعر الذهب لم يستقر حتى الآن كما كان متوقعاً، حيث تشهد الأسواق تغييراً متواصل في أسعار الذهب حالياً ، ويسجل كل يوم سعراً مختلفاً عن السابق . 

وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر ، شهدت استقراراً في الأسعار ، نستعرضها في السطور التالية .. 

سعر عيار 18 اليوم : سجل نحو 2366 جنيهاً

سعر الذهب عيار 21 اليوم : سجل نحو 2770 جنيهاً

سعر عيار 24 اليوم : سجل نحو 3154 جنيهاً

سعر الذهب اليوم 

أما سعر الجنيه الذهب اليوم ، سجل حوالي 22080 جنيهاً ، وهو الأكثر بحثاً، حيث يعتبره الكثير مصدر جيد للاستثمار ، وهو من عيار 21 ، ويتم شرائه والاحتفاظ به لفترة ، وهو ما دفع نسبة كبيرة من المواطنين للاستثمار في الجنيه الذهب خلال الفترة الماضية . 

 

أما سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم، يتراوح  بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و 200 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 

كما يهتم الكثير بـ سعر سبيكة الذهب اليوم ، والتي تتراوح من وزن 1 جرام إلى 100 جرام ، وجاءت أسعار السبائك الذهب اليوم كالتالي : 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3154 جنيها بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7885 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15770 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 31540 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 63080 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما سجل 157700جنيه

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 315400 جنيه

سعر سبيكة الذهب

إعفاء واردات الذهب من الجمارك 

وكان مجلس الوزراء قد وافق منذ أيام ، على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

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