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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجآت بأسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل عن حالة الطقس| أخبار تهمك

الذهب والدولار والأرصاد
الذهب والدولار والأرصاد

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 21-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 25.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على القاهرة والمحافظات

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر2023.

واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»،  عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:


العظمى الصغرى
القاهرة 25- 16
الإسكندرية 24- 15
الإسماعيلية 25- 15
الغردقة 26-16
أسوان 26 - 15
سوهاج 27- 12
المنيا 25 -11

 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

استعرضت الإعلامية نهاد سمير  تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه  اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.81 جنيه للبيع، و 33.69 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.59 جنيه للبيع، و38.45 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.39  جنيه للبيع، 100.04جنيه للشراء

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3154 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2760 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2366 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 22080 جنيها.

الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة القاهرة

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