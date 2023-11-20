انتهاء أزمة الدولار الفترة المقبلة.. اقتصادي يكشف تفاصيل

تحدث الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، عن كواليس أزمة الدولار خلال الفترة الماضية وتأثر الأسواق بنقص العملة.

وقال عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدم توفير العملة الصعبة في الأسواق يعني وجود السوق السوداء وفرق في أسعار الصرف، متابعا إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات بمصر، تبعها تزايد في الصادرات الزراعية والصناعية.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدول المانحة من هيئات التمويل تتابع الأداء الاقتصادي للدول وتقيمه ومصر حاليا في مرحلة جمع الثمار للمشروعات الكبرى التي أنشأتها.

وحول ديون مصر في الخارج أشار قائلا: أن مصر تسدد القروض بانتظام في مواعيدها ولذا الجهات المانحة لا تجد ما يمنع استكمال تقديم المنح والقروض لمصر.

انتهاء أزمة الدولار



وعلق على حديث المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تصريحات اليوم عن إنتهاء أزمة الدولار ووصفها بالأزمة العابرة.

أكد أن حديث رئيس الوزراء عن أزمة الدولار يكون نتائج عن رؤية ومعلومات لديه مؤكدا أن انتهائها مرتبطا بتوفير الدولار ووجهة نظر رئيس الوزراء ربما تكون زيادة الصادرات في مجالات كثيرة.