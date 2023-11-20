عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتهاء أزمة الدولار الفترة المقبلة.. اقتصادي يكشف تفاصيل

الدولار
الدولار

تحدث الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، عن كواليس أزمة الدولار خلال الفترة الماضية وتأثر الأسواق بنقص العملة.

 

وقال عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد،  أن  عدم توفير العملة الصعبة في الأسواق يعني وجود السوق السوداء وفرق في أسعار الصرف، متابعا إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات بمصر، تبعها تزايد في الصادرات الزراعية والصناعية.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدول المانحة من هيئات التمويل تتابع الأداء الاقتصادي للدول وتقيمه ومصر حاليا في مرحلة جمع الثمار للمشروعات الكبرى التي أنشأتها.

 

وحول ديون مصر في الخارج أشار قائلا: أن مصر تسدد القروض بانتظام في مواعيدها ولذا الجهات المانحة لا تجد ما يمنع استكمال تقديم المنح والقروض لمصر.

 

انتهاء أزمة الدولار


وعلق على حديث المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تصريحات اليوم عن إنتهاء أزمة الدولار ووصفها بالأزمة العابرة.

أكد أن حديث رئيس الوزراء عن أزمة الدولار يكون نتائج عن رؤية ومعلومات لديه مؤكدا أن انتهائها مرتبطا بتوفير الدولار ووجهة نظر رئيس الوزراء ربما تكون زيادة الصادرات في مجالات كثيرة.

الدولار أزمة الدولار العملة اقتصا الاسواق عزة مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

وقوع شهداء وجرحى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة الكويت في محيط المستشفى الإندونيسي

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد فوز مايلي| وزيرة الخارجية المرشحة في الحكومة الجديدة: الأرجنتين لن تنضم لـ البريكس

من لم يصل الفجر اليوم.. حل واحد ينجيه من 20 مصيبة

شكري: تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة لمصر والدول العربية

صلاة الشروق بعد طلوع الشمس بكم دقيقة؟.. الإفتاء تحدد وقتها وعدد ركعاتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زينة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

الأزمة انتهت| بشرى من التموين للمواطنين: انخفاض سعر كيلو السكر للنصف.. وتوفيره خلال هذه المدة

بنت أبوها.. ابنة محمد أبو داوود تشعل السوشيال ميديا في حفل زفافها

طريقة عمل بان كيك بالشكولاتة

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ