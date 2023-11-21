بحضور وزير الخارجية المصري.. انطلاق القمة العربية الإسلامية في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية منذ قليل عن وصول وزير الخارجية سامح شكري واللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية إلى مقر الخارجية الروسية للقاء وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف.

وبدأت اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية في مباحثاتها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، إنه يجب تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية سلام.

وشدد لافروف على ان الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار في غزة، لافتاً إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة قليلة.

وندد لافروف بكل مظاهر الإرهاب الذي لا يزال يأخذ صورة العقاب الجماعي، كما رحب بالمبادرة العربية الإسلامية حول غزة.

ومن جانبه قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أنه يجب أن تكون الأولوية حماية المدنيين ووقف الانتهاكات.

وأضاف فيصل بن فرحان أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار، مضيفاً أنه لا يمكن تبرير المأساة الإنسانية في غزة بالدفاع عن النفس.



ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى وجوب إطلاق عملية سلامة جادة ، مشدداً على أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا.