مرتفع جوي.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس. فيديو

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة تليفونية، ببرنامج "صباحك مصري"، على قناة "إم بي سي مصر"،: بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية التي حدثت أمس وأول أمس بين تساقط الأمطار وانخفاض الحرارة يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على مختلف الانحاء.

مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأضاف: اليوم حدث تحسن كبير في الأحوال الجوية، وسيبدأ يؤثر علينا امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بالشكل الكبير، وتتلاشى فرص سقوط الأمطار من على أغلب محافظات الجمهورية.

وتابعت: فرص الأمطار تنحصر اليوم على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وهي أمطار خفيفة على المحافظات الساحلية على فترات متقطعة من اليوم.

وأضافت: فترة النهار ستكون طقس خريفي معتدل تماما في معظم محافظات الجمهورية لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس سيكون هناك مزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة.