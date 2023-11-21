عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرتفع جوي.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

txt

أمطار خفيفة على المحافظات الساحلية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

txt

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيراتها لهذه المناطق من طقس اليوم

وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة تليفونية، ببرنامج "صباحك مصري"، على قناة "إم بي سي مصر"،: بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية التي حدثت أمس وأول أمس بين تساقط الأمطار وانخفاض الحرارة يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على مختلف الانحاء.

 

مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

 

وأضاف: اليوم حدث تحسن كبير في الأحوال الجوية، وسيبدأ يؤثر علينا امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بالشكل الكبير، وتتلاشى فرص سقوط الأمطار من على أغلب محافظات الجمهورية.

 

وتابعت: فرص الأمطار تنحصر اليوم على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وهي أمطار خفيفة على المحافظات الساحلية على فترات متقطعة من اليوم.

 

وأضافت: فترة النهار ستكون طقس خريفي معتدل تماما في معظم محافظات الجمهورية لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس سيكون هناك مزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة.

الأرصاد حالة الطقس الطقس الأرصاد الجوية الاحوال الجوية المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المحافظات الساحلية أمطار خفيفة أمطار رعدية وسيول المناطق الساحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم

السيسي: نرفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية وندعو الجميع لتفعيل القرارات الدولية

رئيس الدوري السعودي يكشف حقيقة جلب مبابي في فترة الانتقالات الشتوية

السيسي: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

السيسي: مصر تبذل كافة الجهود لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة

الرئيس السيسي: الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها مستمرة في تقديم الدعم لفلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقتربت من المليون.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

ماذا يحدث في الأهلي|نجم الوسط يرفض الرحيل.."الفتى الذهبي" يحرج كولر..وصفقة الموسم تحت التهديد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ