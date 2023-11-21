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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال.. أحذر تناول هذه الأطعمة تسبب ضعف الخصوبة

أطعمة تقلل الخصوبة
أطعمة تقلل الخصوبة عند الرجال

قد تسبب العديد من الاطعمة في ضعف الخصوبة عند الرجال، وذلك دون أن يعلموا بأنها تضر بصحتهم، ويمكن أن تُسهم العديد من الحالات المَرَضية في حدوث مشكلات الخصوبة لدى الرجال.

 

أطعمة تقلل الخصوبة عند الرجال

 

ويمكن أن يؤثر التقدم في العمر على الخصوبة كثيرًا؛ حيث تنخفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة ونسبتها الطبيعية مع التقدم في السن، مما يؤثر على الخصوبة، وخاصةً بعد بلوغ سن 50 عامًا.

 

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ويمظن لتجنب تناول بعض الأطعمة ان تساعد في زيادة الخصوبة عند الرجال، وفقًا لموقع "Whattoexpect"، ومن ابرز هذه الأطعمة ما يلي :

 

- الوجبات السريعة :

تشكل الوجبات السريعة خطرًا كبيرًا على الصحة الجنسية عند الرجال، لأنها تضعف الخصوبة وتقلل من جودة الحيوانات المنوية، نظرًا لمحتواها العالي من الدهون المشبعة والسكريات.

 

- الأسماك الغنية بالزئبق :

أظهرت بعض الدراسات، أن هناك علاقة بين تناول الأسماك عالية الزئبق، مثل سمك أبو السيف والتونة والقرش، وارتفاع خطر الإصابة بالعقم عند الرجال.

 

- مشروبات الكافيين :

الإفراط في المشروبات الغنية بالكافيين قد يؤثر سلبًا على خصوبة الرجال؛ حيث يقلل من عدد الحيوانات المنوية، لذلك لا بد من الاكتفاء بتناول كوبين من القهوة في اليوم فقط، للحفاظ على الصحة الجنسية.

 

أطعمة تقلل الخصوبة عند الرجال

 

- منتجات الصويا :

كشفت الأبحاث، أن الرجال الذين أطعمة تحتوي على منتجات الصويا تنخفض لديهم عدد الحيوانات المنوية.

 

- منتجات الألبان عالية الدسم :

لا خلاف على أهمية منتجات الألبان لصحة الجسم، ولكن الأنواع كاملة الدسم قد تضعف من حركة الحيوانات المنوية وجودتها، خاصةً عند الإفراط فيها.

 

- اللحوم المصنعة :

للحفاظ على الخصوبة، من الضروري تجنب اللحوم المصنعة، لأنها تؤثر على جودة الحيوانات المنوية وتقلل عددها، وتناول الدجاج واللحم البقري الخالي من الدسم عوضًا عنها.

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