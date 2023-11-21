استعادت النطق بعد 20 عاما.. نجاح أول عملية زراعة حنجرة في فرنسا

نجحت أول عملية زراعة حنجرة لسيدة في فرنسا على يد فريق طبي أجرى العملية الجراحية الذي اعتبروه إنجاز غير مسبوق عالميا.

وكانت المريضة كارين البالغة من العمر 49 عاماً، التي عُرّف عنها فقط من خلال اسمها الأول، تتنفس من خلال ثقب القصبة الهوائية منذ 20 عاماً تقريباً، من دون أن تكون قادرة على التحدث، بسبب مضاعفات مرتبطة بالتنبيب بعد سكتة قلبية تعرّضت لها في عام 1996.

وبعد أيام قليلة من عملية الزرع التي أجريت يومي 2 و 3 سبتمبر في ليون، تمكنت كارين من قول بضع كلمات. ومنذ ذلك الحين، تابعت جلسات إعادة تأهيل للأحبال الصوتية والبلع والتنفس مع معالِجة للنطق، على أمل استعادة القدرة على الكلام بشكل دائم. وقد عُزّز علاجها المثبط للمناعة بعد بداية رفض للعضو المزروع، لكنها تمكنت من العودة إلى منزلها في جنوب فرنسا في 26 أكتوبر .

لذلك، لم يكن ممكناً أن تشارك في المؤتمر الخاص بتقديم العملية، الاثنين، لكنها أوضحت كتابياً أنها تطوعت قبل 10 سنوات للمشاركة في هذه التجربة العلمية «للعودة إلى الحياة الطبيعية».

وكتبت: «لم تسمعني بناتي أتكلم قط»، مؤكدة أنها مسلحة بـ«الشجاعة» و«الصبر» لمواجهة الألم والمضيّ قدماً في مسار إعادة التعلّم.

كما أبدى البروفسور فيليب سيروز، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في مستشفى كروا روس، إصراراً قبل تنسيق عملية الزرع غير المسبوقة هذه في فرنسا.