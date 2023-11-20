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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية إنزال جوي.. لحظة قيام قوات يمنية بمحاصرة ورهن السفينة الإسرائيلية|فيديو وصور

استسلام احد افراد
استسلام احد افراد طاقم السفينة الإسرائيلية

نشرت جماعة الحوثي صورا للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني أمس  19 نوفمبر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

هددت الإدارة العسكرية الحوثية كيان الاحتلال الصهيوني بمزيد من الهجمات غير مكتفية بما جرى حتى الآن من هجمات، وفق ما ذكرت صحف متفرقة.

وربط الحوثيون وقف هجماتهم على الكيان الصهيوني المحتل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة .


 
وقال نائب مدير التوجيه المعنوي التابعة لأنصار الله الحوثيين: "على إسرائيل توقع مزيد من الهجمات ردا على ما يحدث بغزة".

وقبل هذا التصريح، أعلن قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لأنصار الله الحوثيين عن أن قواتهم جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية قد تطلب منها أو في حالة حدوث أي مستجد.

لم يكتفي قائد لواء الدفاع الساحلي بالتأكيد على جاهزية قواته بل حذر من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية أو جزره سيواجه بقوة.

وأكد قائد اللواء أن قواته لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات.

وقام الحوثيون بخطف سفينة تجارية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر. 


ومن جانبها قالت إسرائيل إن السفينة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون، واصفة الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي. 

ونفت إيران الإثنين الاتهامات الإسرائيلية معتبرة إياها "فارغة وتنجم عن الظروف المعقدة التي يواجهها الكيان الصهيوني".

ويأتي ذلك بعد أيام على توعّد الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر الذي تمر عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية سنويا.

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وبينما نفت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمر أن تكون السفينة بها إسرائيليين اعترفت وزارة الخارجية بملكية السفينة لرجل أعمال إسرائيلي في تضارب واضح بين الوزارات الصهيونية.
 

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