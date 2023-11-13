مستشفى النجوم.. نجاة سهر الصايغ من الموت وخضوع حورية فرغلى لعملية جراحية

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة ولعل من أبرزها ياسمين رئيس وسهر الصايغ وتامر ضيائى.

ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

سهر الصايغ

تعرضت الفنانة سهر الصايغ، لحادث مروع، أدى إلى تهشم سيارتها، ونجاتها من الموت، وهي تتمتع بصحة جيدة الآن.

وأعلنت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعرضها لحادث سير ونجاتها من الموت المحقق.

وكتبت سهر الصايغ في منشورها عبر فيسبوك: «الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربيه بالكامل اتحشرت فوق جزيره في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل.. مش ده المهم .. المهم إني فهمت معني دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال.. أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي ٣٠ ابن حلال .. شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربيه علي الأسفلت .. أشكركم جدا وكتر ألف خيركم .. حقيقي مصر فيها رجالة».

حورية فرغلى

نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لها أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات .

ياسمين رئيس

تعرضت الفنانة ياسمين رئيس لوعكة صحية مفاجئة، دخلت على أثرها أحد المستشفيات الخاصة.



ونشرت ياسمين صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصة الاستورى بموقع الصور الشهير انستجرام، دون الكشف عن نوع إصابتها أو تفاصيل المرض الذى تعرضت له.



تامر ضيائى

طالب الفنان تامر ضيائى متابعيه بالدعاء له بعد كشفه عن إصابة بالغة فى عينه.

ونشر الفنان تامر ضيائي صورة لعينه وعلق قائلا: "العين صابتني.. دعواتكم".

فاتن الحلو

تشهد حالة الفنانة فاتن الحلو سيدة السيرك المصري الاوروبي تحسنا طفيفا بعد ما مرت به من صعوبات حيث تعرضت لوعكة صحية شديدة دخلت على أثرها العناية المركزة ثلاث مرات.

بدأت فاتن الحلو تتعافى وغادرت المستشفى منذ يومين الى منزلها بعد ان استقرت حالتها نسبيا تمهيدا لعودتها لاجراء مسح ذرى على البنكرياس.

وقالت فاتن الحلو فى بيان صحفى : كل الشكر لدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية على وقوفه بجانبى فور علمه بحالتى الصحية وكان متواصل معى ومع اسرتى ونسق مع مدير المستشفى دخولى الفورى ولم يتركني لحظة وكذلك الفنانة نهال عنبر وأسرتى وشقيقتى التى لم تفارقنى لحظة وبناتى وأحفادى وكل أهلي وعائلتى وجمهورى الذين تواصلوا معى عبر صفحتى على وسائل التواصل الاجتماعى والصحفيين وجمهورى العزيز الذى أرجو منه الدعاء بظهر الغيب لأن محبتهم ودعواتهم هي الباقيه.