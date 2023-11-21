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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تألقه مؤخرًا.. الأهلي يضع شرطًا أساسيًا للموافقة على بيع محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم لاعب
محمد عبد المنعم لاعب الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن موقف الأهلي من بيع محمد عبد المنعم خلال الفترة المقبلة، قائلا إن محمد عبد المنعم هو المدافع الأساسي والثابت في خط دفاع المارد الأحمر، ويجهز عرض قوي للاعب في الوقت الحالي، في ضوء إمكانية تلقي النادي عروض احترافية له، في ضوء تألقه الواضح مع النادي الأهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة. 

محمد فاروق يتحدث عن محمد عبد المنعم 

وأضاف "فاروق"، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أن النادي الأهلي وضع شرط بشأن المناقشة بشان العروض وهو أن يكون عرض قوي من الدوريات الخمس الكبرى، "الأهلي معندوش مشكلة ولكن عاوز عرض من نادي كبير في الدوريات الأوروبية، ويكون فيه تجديد للاعب الأول ومن ثم يخرج من النادي، ويكون بنفس القيمة المالية الفئة الأولى زي اللاعيبة الكبار في الفريق".

ولفت إلى أن النادي الأهلي يبحث عن مدافع جديد في الوقت الحالي، وتم ترشيح مدافع تونسي شاب يُدعى هشام بكار لكي يتواجد في النادي الأهلي، بترشيح من أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق. 

وتابع محمد فاروق، أن مارسيل كولر عقد جلسة أيضا مع كلا من حسين الشحات وإمام عاشور، بعد الأزمة الأخيرة في منتخب مصر، وحذر كلا اللاعبين بشكل قوي بعد واقعتهم في منتخب مصر.

محمد عبد المنعم محمد فاروق الأهلى حسين الشحات امام عاشور

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