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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عروض من الدوري الألماني تعجل برحيل نجم الأهلي ومنتخب مصر .. تفاصيل

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب رحيل لاعب الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم خلال الفترة المقبلة لأوروبا بعد تمسكه وإصراره على السماح له بالخروج لتحقيق حلمه.

وطالب محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، بالسماح له بالاحتراف خلال الفترة المقبلة.

وحصل عبد المنعم علي وعد من مجلس الإدارة بالرحيل في حالة وصول عرض رسمي وقوي.

 

كشف هادي خشبة نجم الأهلي السابق، عن حقيقة رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي لخوض تجربة الاحتراف.

وأوضح “خشبة”، خلال تصريحات تلفزيونية، “الشرط الوحيد للأهلي للموافقة علي رحيل محمد عبد المنعم، هو وجود عرض مالي قوي للغاية يستطيع الأهلي من خلاله شراء لاعب بإمكانيات قريبة من اللاعب”.

وأضاف نجم الأهلي السابق “محمد عبد المنعم المدافع رقم واحد في مصر والنادي الأهلي ولاعب عملة نادرة، ومحمد حمدي الونش يستطيع أن يحل مكانه في حالة الاستغناء عن عبد المنعم للاحتراف”.

الرحيل للدوري الألماني 

وأكد مجدى عبد الغنى أن محمد عبد المنعم يرغب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى فى الدورى الألمانى عبر بوابة فرانكفورت نادى عمر مرموش.

وأشار مجدي إلى أن الأهلى اشترط الحصول على 7 مليون يورو من أجل السماح لمحمد عبد المنعم بالاحتراف الخارجى.

الدوري الألماني النادي الأهلي رحيل لاعب الأهلي عمر مرموش محمد عبد المنعم محمد حمدي الونش مدافع النادي الأهلي مجدي عبد الغني

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