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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يعلن مفاجأة للجماهير: هذا اللاعب يرفض تجديد عقدة للأهلي

صدى البلد

اعلن الاعلامي مهيب عبد الهادي مفاجاة صادمة لجماهير الاحمر بشان نجم الفريق محمد عبد المنعم.

و قال مهيب عبد الهادي : مفاجأة صادمة للأهلاوية.. محمد عبد المنعم نجم الاهلي  يرفض تجديد عقده مع الأهلي.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبرغم توديع الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي في نسخته الأولى بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب إلا أن المارد الأحمر حصد مكافآة مالية ضخمة لوصوله لدور نصف النهائي.

وبلغت القيمة المالية للفائز بلقب البطولة وهو صن داونز الجنوب إفريقي ، بعد تغلبه على الوداد المغربي 4 مليون دولار ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2 مليون و800 الف دولار.

الإعلامي مهيب عبد الهادي محمد عبد المنعم احتراف محمد عبد المنعم صفقات الأهلي

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