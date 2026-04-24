التحفظ على سيارة أثناء تفريغ مياه الصرف الصحي بالأراضي الزراعية بأسوان

صد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، خلال زيارته لمدينة السباعية، وجود قطعة أرض بقرية القنان عند مدخل المدينة من الطريق الصحراوى الغربى ، تضم تشوينات من الطوب الأبيض ومبانى مخالفة بالمخالفة للقوانين المنظمة.



وعلى الفو ر، وجه المحافظ بسرعة إزالة كافة المبانى المخالفة دون تهاون ، مع التحفظ على التشوينات الموجودة لمنع إعادة استخدامها في أعمال البناء المخالف ، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأى تعديات على الأراضى أو مخالفات عمرانية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدى للبناء العشوائى.

جولة



وفي سياق متصل ، وخلال المرور الميدانى ، رصد محافظ أسوان قيام إحدى سيارات الكسح التابعة للصرف الصحى بإلقاء وتفريغ مخلفات الصرف فى بعض الأراضى الزراعية بالقرية فى مخالفة تمس البيئة وصحة المواطنين.



وعلى الفور ، أصدر المحافظ توجيهاته لمسئولي المرور بالتحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مع تحرير محضر مخالفة بيئية ضد المخالفين .

مشدداً على أن مثل هذه السلوكيات لن يتم التهاون معها لما تمثله من خطورة مباشرة على البيئة والصحة العامة.

ويتم التشديد على إستمرار الحملات الميدانية المكثفة بكافة المراكز والمدن، لرصد أى مخالفات والتعامل الفورى معها ، والتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الإلتزام الكامل بالقانون، وأن الدولة ماضية بقوة فى فرض الإنضباط والحفاظ على الرقعة الزراعية والبيئة ، وتحقيق حياة كريمة وآمنة للمواطنين.