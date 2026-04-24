ندوات توعوية لصحة دمياط لنشر الوعي الصحي والمجتمعي

نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية، بمديرية الصحة بدمياط، بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية، حيث تم تنظيم عدد من الندوات داخل الوحدات الصحية إلى جانب تنفيذ ندوات أخرى بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة من بينها المجالس المحلية والمدارس وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين بمختلف الفئات

وتناولت الندوات عددًا من الموضوعات الهامة أبرزها:

التربية الإيجابية وأهميتها في تنشئة الأطفال بشكل سليم

، تنظيم الأسرة ودوره في تحسين جودة الحياة، الزواج المبكر وآثاره الصحية والاجتماعية، التغذية الصحية وأسس الحياة السليمة

، وكذلك ⁠التربية السكانية للمراهقين ورفع وعيهم بالقضايا الصحية والسلوكية، التعريف بالمبادرات الرئاسية والخدمات المقدمة من خلالها

وأكدت الإدارة أن التعاون مع الجهات المختلفة يسهم في توسيع نطاق التوعية وتعزيز وصول الرسائل الصحية إلى المجتمع بشكل أكثر فاعلية بما يدعم جهود الدولة في تحسين المؤشرات الصحية والسكانية.

كما شهدت الندوات تفاعل ملحوظ من الحضور حيث تم فتح باب النقاش والرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة بما يتناسب مع احتياجات كل فئة.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بدمياط استمرار جهودها في تنفيذ المزيد من الأنشطة التوعوية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة.